Moeilijk jaar begint met 44.732 nieuwe autos

Door: BV

Afgelopen maand januari werden 44.732 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is een terugval van bijna 16% ten opzichte van januari 2011. Het is Renault dat de koppositie opeist met 4.415 voertuigen terwijl VW de Fransen in het wiel zit met 4.325 stuks. Peugeot, Citroën en -verrassend- BMW zitten in het groepje directe achtervolgers met respectievelijk 3.636, 3.621 en 2.871 stuks. De top 38 van de merken is te zien op onze facebook-pagina.

Vakorganisatie Febiac wijst voor de daling met een beschuldigende vinger naar de politiek. Enerzijds omdat de ecopremie voor wagens met een lage CO2-uitstoot eind vorig jaar werd afgeschaft en anderzijds omdat er gedurende de ganse maand januari geen duidelijk werd geschapen over het voordeel alle aard voor bedrijfswagens enerzijds en de nieuwe Vlaamse BIV-regeling anderzijds.

De markt van de tweewielers steeg afgelopen maand een kwart ten opzichte van januari 2011 en ook bij de bedrijfsvoertuigen toont de markt zich een pak stabieler: een zeer lichte daling van de inschrijvingen van bestelwagens, en een even lichte toename bij de zware voertuigen. Het kleinere segment van distributietrucks tot 16 ton verliest minder dan 5%.