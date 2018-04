Fiat 500L poseert voor het eerst

Door: BV

Aan de recente geruchtenstroom kwam maar geen eind en Fiat heeft dan maar de eerste beelden van de nieuwe 500L de wereld in gestuurd. Eigenlijk is dat een kleine monovolume die technisch weinig gemeen heeft met de 500, maar er wel enkele stijldetails van leent. Vandaar de cijfers in de type-aanduiding. En de L staat simpelweg voor Large.

De Fiat 500L meet 4,14 meter in de lengte, is 1,78 meter breed en torent 1,66 meter de lucht in. Daarmee is de auto bijna 60 centimeter langer en ruim 17 centimeter hoger dan een gewone 500. Fiat spreekt dan ook over de binnenruimte van een monovolume, maar volgens de Italianen met de uitstraling van een SUV. In eerste instantie wordt gesproken over een vijfzitter, maar als we de geruchten mogen geloven staat er ook nog een 7-persoons van de 500L op stapel.

Het motorengamma bestaat bij zijn introductie uit twee benzinemotoren (TwinAir en een 1.4 liter) en een 1.3 liter MultiJet II-dieselmotor. De Fiat 500L zal geproduceerd worden in de Fiat´s fabriek in het Servische Kragujevac. Vanaf het laatste kwartaal van 2012 staat de auto bij de dealers.