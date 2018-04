Meer over de Fiat 500L

Door: BV

Fiat plant een vijfdeursversie van de 500, tenminste volgens hardnekkige geruchten want officiële bevestiging ontbreekt nog. Van de extra variant die op het Autosalon van Genève wordt voorgesteld, zijn nu wat meer details uitgelekt.

Fiat kleeft de type-aanduiding 500L (met L voor Large natuurlijk) op de uitgerokken 500. Die zal overigens niet op het platform van de huidige 500 staan, noch op dat van de nieuwe Panda. De Italianen gebruiken er het onderstel van de Punto voor. Het model wordt daardoor 4,15m lang, wat 6cm meer is dan de driedeurs. Er wordt gesproken over een variant met vijf- en een versie met zeven zitplaatsen, net zoals ook de mogelijkheid wordt opengelaten voor een driedeursexemplaar, zoals de break van koetswerkbouwer Castagna (foto).

Het motorruim zal dienen om er de 85pk sterke TwinAir turbo tweecilinder met 900cc slagvolume te huisvesten, er de 105pk sterke 1.4 benzine of 1.3l diesel met 75 of 95pk in te parkeren.