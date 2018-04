Chevrolet Cruze neemt een break

Door: BV

Er is al een vierdeursversie en een hatchback en volgende maand debuteert nu ook de break van de in 2009 gelanceerde Cruze op het Autosalon van Genève.

De break meet 4.675mm en is dus iets langer dan de vijfdeurs (4.510mm) en sedan (4.597mm). Achter de kofferklep is ruimte voor minimaal 500 en maximaal 1.500l bagage. De Cruze wordt in de loop van het jaar getrakteerd op een milde facelift die aanpassingen aan de grille, koplamphuizen, mistlampen, kleuren en wielen zal omvatten en aan de binnenzijde nieuwe zetelbekledingen en een verfijnde middenconsole brengt. De break is vanzelfsprekend van meet af aan voorzien van deze aanpassingen.

Verbeteringen zijn er ook onder de kap. Naast de bestaande 1.6l en 1.8l benzinemotoren en 2.0l dieselmotor zal een nieuwe 1.4l turbo benzinemotor en 1.7l dieselmotor het aanbod completeren. Beiden kennen we eigenlijk al van bij Opel en zijn steeds voorzien van start/stop-technologie.