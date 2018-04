Meer Chevy Cruze vijfdeurs

Door: BV

In het segment van de Chevrolet Cruze kiest 65% van de Europeanen een vijfdeursversie. En in ons land ligt dat percentage nog hoger. Niet verwonderlijk dus, dat de verwachtingen voor de Chevy Cruze hatchback hooggespannen zijn. De concept car kregen we al te zien op het Autosalon van Parijs, tussendoor werden we zoetgehouden door ontwerptekeningen die door het Europese patentbureau waren gelekt, en nu hebben we beelden van de productieversie. Die wijkt overigens slechts in detail af van het showexemplaar dat eraan vooraf ging.

De constructeur is nog karig met details. Voorlopig zegt Chevy alleen dat de koffer haast 400l groot wordt en dat de achterbank neerklapbaar wordt in ongelijke delen. De technische specificaties zijn evenwel niet echt een mysterie. Onderhuids is deze vijfdeurs immers identiek aan de vierdeurs die reeds in de catalogus prijkt. Ook de motoren zullen ervan overgenomen zijn.