Door: BV

Informatie is er niet, maar dit is alvast de eerste foto van wat de tweede generatie Mitsubishi Outlander wordt. Het model debuteert over een kleine maand op Zwitserse bodem, tijdens het Autosalon van Genève. Reken er alvast op dat de tweede uitgave van het succesnummer zuiniger met brandstof omspringt dan de huidige editie. Meer nieuws volgt...