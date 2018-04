Hand in hand: BMW M6 Coupe en M6 Cabrio

Door: BV

Het begon er steeds meer op te lijken dat BMW beide koetswerkvarianten van de strafste 6-Reeks samen zou voorstellen. En inderdaad, zie hier de nieuwe M6 Coupé en M6 Cabriolet. Samen staan ze sterk, met in totaal 1.120 paardenkrachten.

De snelle rekenaar weer nu natuurlijk dat het totale vermogensarsenaal van de nieuwe M6 op 560pk ligt. Bij 6.000t/min. De maximale trekkracht van de geblazen achtcilinder bedraagt 680Nm en komt vrij bij 1.500t/min. Specificaties die zoals verwacht identiek zijn aan de M5. Beetje bizar dan dat de ruim 100kg zwaardere M6 dan toch in 4,2 tellen naar 100km/u sprint. Dat is tweetiende vlotter dan BMW's supersedan. En aangezien de 4,4l V8 biturbo gekoppeld is aan een dezelfde zeventrapsautomaat met identieke overbrengingsverhoudingen, is dat ofwel het gevolg van een (fiks) betere luchtweerstand, of een ‘gestuurde' verbetering. Kwestie van het hogere prijskaartje van de M6 te kunnen verantwoorden.

Accelereren vanuit rust naar 200km/u is al even indrukwekkend. De gesloten M6 doet hier slechts 12,6 seconden over, de open variant een halve tel langer. De topsnelheid van beiden is naar Duits gebruik begrensd op 250km/u, maar wie het M Driver's Package bijbesteld kan 305km/u halen want dan toont de begrenzer zich wat luier. Ten opzichte van de vorige generatie M6 (met V10) is de nieuwe maar liefst 30 procent zuiniger geworden. De meest bedeesde rechtervoet zou volgens de fabriek een gemiddelde van 9,9 l/100 km (10,3 voor Cabriolet) kunnen noteren.

De nieuwe M6 laat niets aan het toeval over en is volgepropt met weelderige luxe plus levensreddende elektronica. De uitrustings- en optielijst is omvangrijk en bestaat, naast de markante bodykit rustend op 19-duims lichtmetaal en een heleboel M-goodies, uit een scala aan begeerlijke features. We noemen: iDrive eventueel aangevuld met Navigatie Professional en 10,2 inch display, Launch Control, M DCT Drivelogic waarmee de schakelprogramma's van de transmissie in te stellen zijn, een M-sportdifferentieel met 100% sper, adaptieve dempers, variabele stuurbekrachting, Park Distance Control met achteruitrijcamera, rijstrookassistant, Night Vision met voetgangersherkenning, een audiosysteem van Bang & Olufsen en ESP dat drie fases kent. Geperforeerde remschijven zijn standaard, keramische optioneel met inbegrepen 20 inch M-wielen. Ze schelen ook nog eens 19 kg aan mee te slepen gewicht. Gewichtsbesparend, maar vooral bedoeld als eyecatcher is een dak vervaardigd uit CFRP, een mengsel van koolstofvezel en kunststof. Bij de BMW M6 Cabriolet bestaat zelfs de mogelijkheid om de stoftop hierin uit te voeren. Indien neergestreken blijft er dan nog 300 van de maximaal 350 liter bagageruimte over. In de coupé is 460 liter op te bergen. Rest ons eigenlijk nog alleen de prijzen. En die zijn er nog niet.