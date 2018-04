Nieuwe BMW M5: alle details

Door: BV

Eerder vandaag kroop de nieuwe BMW M5 al uit het ei, iets vroeger dan de Duitsers voorzien hadden. En nu kunnen we u alle details van de sportiefste Fünfer serveren.

De BMW M5 wordt gezien als de maatstaf in zijn segment. Sterker nog, hij is er de grondlegger van. Vijfentwintig jaar geleden zag de eerste M5 (E28) het levenslicht. De 6-cilinder lijnmotor iet meer dan 260pk op en wist daarmee al in 6,5 seconden naar 100kmu te sprinten. Ongekend snel voor die tijd. Deze vijfde generatie doet daar uiteraard een flinke schep bovenop. De nagelnieuwe 4.4 liter V8 voorzien van een dubbele turbo is door BMW M GmbH speciaal op de M5 afgestemd. Het vermogen bedraagt een slordige 560pk. Die is tussen 6.000 en 7.000t/min ter beschikking. Het minstens zo indrukwekkende koppel van 680Nm is al vanaf 1.500 krukasrotaties beschikbaar en moet vooral bij het uitaccelereren van een bocht voor een ongekende duw in de rug zorgen.

In die 25 jaar tijd heeft BMW niet alleen qua vermogen een gigantische sprong gemaakt, ook de prestaties werden keer op keer aangescherpt. Deed de vorige generatie (E60) met zijn 507 pk sterke V10 er 4,7 seconden over om naar 100km/u te sprinten, dan is deze nieuweling nog sneller. Slechts 4,4 tellen zijn er nodig om die magische grens te doorbreken. Van 0-200 km/h wordt overigens in 13,0 seconden afgerond en de topsnelheid is volgens Duits gebruik begrensd op 250 km/h. Geen nood overigens, wie het optionele M Driver's Package aanvinkt kan zich bij de 300km/u-club rijden. In dat geval houdt de M5 het immers pas bij 305km/u voor bekeken.

Schitterende prestaties allemaal, maar na alle stoerdoenerij in de kroeg moet je af en toe toch ook even je sociaal verantwoorde kant laten zien. Gelukkig is de nieuwe M5 30 procent zuiniger geworden (gemiddeld verbruik: 9,9 l/100km). Dat is te danken aan de efficiëntie van de krachtbron, een beter aerodynamica, de montage van een start/stop-systeem en de recuperatie van remenergie.

Dat de heren bij BMW M hun handen vol hebben gehad blijkt wel uit de enorme lijst met aanpassingen die zijn gedaan ten opzichte van een standaard M5. Naast het zichtbare bumperwerk, de sleuven in de voorschermen, de 19 inch lichtmetalen wielen en het high-performance remsysteem werd vooral onderhuids gesleuteld. Een Active M Differential verdeelt het vermogen tussen beide achterwielen om optimale tractie bij het uitaccelereren van bochten te garanderen. De speciale M veren en dempers, het aangepaste Dynamic Damper Control, specifieke stabiliteitscontrole (DSC bij BMW genaamd) en M sportstoelen zijn eigenlijk nog maar een greep uit de hele lijst. Dat alles werd uiteraard op de Nordschleife van de Nürburgring getoetst, afgestemd en vooral ook beproefd op duurzaamheid.

Het spreekt voor zich dat BMW je de mogelijkheid biedt om de M5 te voorzien van alle luxe die ook op elke andere 5-serie te krijgen is. Reken hierbij op tal van elektronische hulpmiddelen op veiligheidsgebied, entertainment- en navigatiesystemen, kleuren, sierlijsten en bekledingssoorten. Als je wil, beschikt de M5 natuurlijk ook over specifieke interieursierlijsten en koetswerktinten die niet op de andere versies leverbaar zijn.

De nieuwe BMW M5 zal dit najaar als wereldprimeur op de IAA in Frankfurt debuteren, maar de M5 Concept die eigenlijk nauwelijks van deze productieversie afwijkt, hebben al gezien op het Autosalon van Shanghai. Voor het einde van het jaar staat het model bij de dealers. De prijzen van de nieuwe M5 zijn nog niet bekend.