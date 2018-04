Citroën DS3 Racing: mee met de jeugd?

Door: AUTO55

Om de Mini het leven zuur te maken stelde Citroën in 2009 hun kleine ‘premium’ voor, de eerste in een hele reeks. De DS3 mikte vooral op een jong(er) cliënteel, maar wat blijkt nu? Met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar hebben de Fransen duidelijk hun doel gemist - maar toch raak geschoten, want de teller staat momenteel op 10.428 stuks. Gemiddelden zijn natuurlijk niet altijd even betrouwbaar, en vaak zijn enkele uitschuivers al genoeg om een vertekend beeld te geven. Een voorbeeld hiervan is meteen één van de eerste DS3-klanten: Eddy “VIC” Lambrecht, gewezen copiloot van Lucien Bianchi en nog steeds gebeten door de rallymicrobe. Ondanks z’n 70 lentes koos ie voor een jeugdige DS3 die, net zoals z’n oude koerswagen, in blauw en wit is geverfd.



En dan is er nog de DS3 Racing - met een verwijzing naar Citroën Racing, de motorsportafdeling die zich momenteel toespitst op… rally. Z’n naam is niet ook niet zomaar gekozen; de motor, ophanging, remmen en versnellingsbak werden door Citroën Racing aangepast. Vandaar dus. En meer dan 207pk hoef je in een kleine voorwielaangedreven auto echt niet om fun te hebben. Wij namen een hagelwitte DS3 Racing een week mee op tocht richting rijplezier, en we zijn ter bestemming aangekomen. Ontdek het zelf in onze fotospecial.