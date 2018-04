Audi presenteert de RS4 Avant

Door: BV

Het is al de derde generatie van de Audi RS 4 Avant die volgende maand debuteert op het Autosalon van Genève. En laat ons er maar meteen wat van de belangrijkste cijfers bij gooien. Een 4,2l V8 met 450pk, een zeventrapsautomaat en vierwielaandrijving.

De atmosferische achtcilinder kennen we uit de RS5 Coupe. Die levert z'n piekvermogen bij het opvallend hoge toerental van 8.250t/min en levert ook nog eens 430Nm trekkracht. Onafgebroken van 4.000 tot 6.000 krukasrotaties per minuut. De snelle break werkt zichzelf naar 100km/u in 4,7 seconden en haalt een begrensde top van 250km/u. Of 280km/u, als de klant dat liever heeft. Prestaties die in niet onaanzienlijke mate te danken zijn aan de automaat met dubbele koppeling en de door de bestuurder te activeren Launch Control. De vierwielaandrijving stuurt in normale gevallen 40% van de kracht naar de voorwielen en de rest naar de achtertrein, maar het gegeven is variabel. De voorwielen kunnen tot 70% van de taart krijgen. Een sportdifferentieel dat het vermogen daarbovenop nog eens actief tussen beide achterwielen verdeelt, is een optie.

Al dat geweld tot stilstand brengen is een klus voor de 365mm grote remmen in specifieke 19-duims velgen vooraan. Ze zijn voorzien van 265/65-rubber, maar als je zelfs wat tegen een minimum aan comfort hebt, zijn ook 20-duimers met 265/30-velgen beschikbaar.

Het plaatwerk wordt getooid met een mat aluminiumkleurige grille met een honingraatmotief, specifieke voorbumper met grotere luchtinlaten die helpen motor en remmen koel te houden. De spiegelhuizen zijn eveneens aluminiumkleurig en Audi beweert dat de discrete achtervleugel effectief extra neerwaartse kracht genereert. Vlak tegen het asfalt zit dan weer de uitlaatlijn met ovalen sierstukken waartussen een diffuser zit. Details, maar ze maken de RS 4 Avant 2cm langer, 2,4cm breder en 2 cm lager dan een normale break van het model.

Binnenin is het al zwart dat de klok slaat. Carbon inlegstukken zijn standaard, maar de stijlaccenten kunnen ook in andere materialen uitgevoerd worden. De sportzetels zijn dan weer steeds uitgevoerd in een combinatie van leder en Alcantara. Het instrumentarium heeft vanzelfsprekend RS-logo's en is nu zichtbaar door een stuurwiel met dikkere velg en afgeplatte onderzijde.

De RS4 Avant wordt leverbaar vanaf de herfst. Voor Belgische prijzen is het natuurlijk veel te vroeg, maar de Duitse hebben we wel al: € 76.600.