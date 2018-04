Hyundai wil snelle varianten van i30 en i40

Door: AUTO55

> Het boomende Zuid-Koreaanse merk wil na de introductie van hun agressieve ontwerptaal ook de daad bij het woord voegen. Naast een snelle i30 heeft men ook een gepeperde i40 in gedachten, en we vermoeden dat ze optimaal gebruik gaan maken van hun 1.6-liter turbo, nu nog verpakt in een Veloster.

Hyundai is voorzichtig; enkel een stevige krachtbron in een bestaande wagen monteren zal niet volstaan. Een rappe i30 moet ook in de bochten kunnen wedijveren met andere hete hatchbacks, en hetzelfde geldt voor zijn grote broer. Top of the range blijft voorlopig nog de Genesis Coupé, op zich ook al geen doetje. Een reeks snelle Hyundai's is echter nog niet voor morgen, want voor eind 2013 denkt men niet met iets concreet af te komen, aldus topman Allan Rushforth.