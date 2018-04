Binnenkijken in de nieuwe Kia Cee'd

Door: AUTO55

Kia heeft opnieuw beelden vrijgegeven van de nieuwe vijfdeurs Cee’d, en ditmaal van de binnenkant. Net als Hyundai is Kia aan een groot offensief begonnen, waarbij vooral de populaire Optima in het oog springt.

De Zuid-Koreanen willen naast meer cliënteel ook vooral hogerop de imagoladder, en dat merk je aan de nieuwe tekentaal. Het gezicht van Kia wordt vanaf nu bepaald door de zogeheten ‘tijgergrille’, gecombineerd met moderne lijnen. De ontwerpers willen die nieuwe look ook doortrekken in het interieur, door gebruik te maken van zachte materialen en knappe accenten. Op de vooravond van het salon van Genève komen we alles te weten over Kia’s nieuwste.