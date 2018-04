Cisitalia 202 herboren

Door: BV

Het is traditie: de jongste 9 jaar presenteerden studenden Design aan het Europese Instituut voor Design uit Turijn een studiemodel op het Autosalon van Genève. Ditmaal was het afstudeerproject van het laatste jaar een moderne interpretatie van de Cisitalia 202 uit 1947. Geen klein bier, want die auto werd getekend door Battista "Pinin" Farina en geldt als één van de eerste sportwagens met een zelfdragend koetswerk.

Tussen de voorstelling van het model en 1952 werden er slechts 170 stuks van gebouwd. Eén exemplaar hoort tot de permanente collectie van het Museum of Modern Art in New York. Onder de kap zat een piepkleine viercilinder met 1.089cc die 55pk opwekte. Lijkt niet veel, maar het blok moest dan ook meer 354kg mee te slepen en haalde dan ook een top van 160km/u.

De 202 E(volution) die door de studenten in Turijn is gepend stelt zich iets minder bescheiden op en krijgt een V8 middenmotor met 450pk.