1 PGO Roadster voor België

Door: BV

PGO, dat is de Franse nicheconstructeur die pretmobielen bouwt met een uiterlijk dat veel weg heeft van dat van de originele Porsche 356. Onder het koetswerk zit echter moderne mechaniek, met een aandrijflijn waarin een 2-liter Peugeot-krachtbron de dienst uitmaakt.

De Cevennes, de jongste versie van het bedrijf, heeft een stoffen dakconstructie. Maar bij deze Roadster is die achterwege gelaten, net als de zijramen. Een auto voor puristen en niet voor iedereen, zo zegt het Franse bedrijf. Dat mag ook blijken uit de oplage van deze Roadster. Geen geen "limited edition" met een oplage in de duizenden. Slechts 10 stuks zijn ervan gebouwd. En België heeft recht op exact één exemplaar.

De tweeliter benzinemotor levert 140pk, maar omdat de Roadster (met inbegrip van noodafdekking voor de onvoorspelbare regenbui) slechts 930kg op de weegschaal zet, is dat voldoende voor een acceleratietijd van minder dan 7 seconden en een topsnelheid van 215km/u. Je hebt in principe keuze uit een handbediende vijfbak of een automaat, maar omdat dit het enige nog beschikbare exemplaar is en over een handbak beschikt is het een theoretische keuze. Het prijskaartje bedraagt € 47.500.