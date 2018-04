Meer motoren voor nieuwe BMW 3

Door: BV

BMW keilt een paar extra motoren in het vooronder van de nieuwe 3-Reeks. Die was tot op heden met een beperkt motorpalet verkrijgbaar: de 328i en 335i en de 320d.

Een nieuwe 320i heeft een 2-liter viercilinder onder kap en is voorlopig de instapper in het benzine-aanbod. Met 181pk en 270Nm is het nochtans bezwaarlijk een kneusje te noemen. Gecombineerd met een handbediende zesbak realiseert die enerzijds een verbruikscijfer van 5,9l/100km en een anderzijds een sprinttijd van 7,3 tellen.

Het dieselaanbod wordt verrijkt met twee varianten. Die hebben beiden een inhoud van 2 liter maar krijgen respectievelijk de cijfers 318d en 316d op de kofferklep. In het eerste geval in ruil voor 141pk en 320Nm en in het tweede geval voor 114pk en 260Nm. Die laatste doet 10,9 tellen over de acceleratie naar 100km/u en is daarmee de meest langzame 3 uit het aanbod. Maar z'n verbruik van 4,4l/100km (115gr/km) maakt het ook één van de zuinigste. De 318d vraagt elke 100km slechts één deciliter extra (of 2gr/CO2/km meer) en doet diezelfde oefening al in 9,1 seconden.

De koets wordt seriematig aan via de achterwielen voortgestuwd, maar xDrive vierwielaandrijving wordt in de loop van de zomer leverbaar voor de 320d, 320i, 328i en 335i.