Lancia Flavia komt dan toch

Door: BV

De als Lancia Flavia verklede Chrysler 200 Convertible was op nagenoeg elk autosalon aanwezig, maar het bedrijf liet steeds een concept car opdraven. Nu is de doos Lancia-logo's eindelijk aangekomen in de Stirling Heights-fabriek in Michigan en kan de Amerikaans-Italiaanse alliantie eindelijk werk maken van de definitieve productieversie. Die staat te blinken op het Salon van Genève en zou ook volgende maand bij de dealer moeten arriveren.

De wijzigingen ten opzichte van de eerder genoemde Chrysler zijn bijzonder bescheiden. Aan specifieke badges voeg je nog een andere radiatorgrille toe en je bent rond. Om de cabrio uit de Amerikaanse budgetklasse om te turnen tot een stijlvolle Italiaan laadt Lancia het model dan maar vol met uitrusting. Het dak is elektrisch bedienbaar, er is airco, het zitmeubilair is elektrisch bedienbaar, starten kan met een knopje en voor het leder moeten koeien op de slachtbank.

De motor is evenmin erg Europees. Het is een 2,4l viercilinder die 175pk en 225Nm opwekt en samenwerkt met een zestrapsautomaat. Maar er is wel keuze uit zes koetswerkkleuren.