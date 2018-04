Chrysler 200 Convertible is al klaar

Door: BV

Chrysler heeft nog maar net de nieuwe 200 voorgesteld, of de eerste beelden van de dakloze variant duiken al op. Die debuteert op het Autosalon van New York, dat pas in maart gehouden wordt. Dat laatste verklaart de afwezigheid van concrete informatie, al is het veilig te stellen dat de Convertible gewoon alle techniek en het interieur van de vierdeurs 200 overneemt.

Bij Chrysler hangt heel wat af van het welslagen van de 200 Convertible. Dat is immers de opvolger van de Sebring die in de VS jarenlang de best verkochte cabrio was. Om die reden nam Chrysler bij de vorige generatie al geen enkel risico. Het bood toen -uitzonderlijk- zowel een conventioneel stoffen vouwdak als een metalen klapdak aan. Of dat bij de nieuwe ook nog steeds het geval zal zijn, is uit deze eerste beelden niet af te leiden.