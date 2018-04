Heet rubber: Dunlop Sport Maxx RT

Door: TB

Dunlop vond het even welletjes geweest. Natuurlijk, we vinden de wijze waarop een wagen is opgehangen erg belangrijk. En inderdaad, een goede gewichtsverdeling speelt een belangrijke rol in de manier waarop aardig rond een bocht te sturen valt. De stuurbekrachtiging, de aandrijving, de wielbasis en de spoorbreedte ... het zijn stuk voor stuk kernaspecten van den automobiel die we tijdens onze queeste naar het summum van rijplezier maar al te vaak (kapot)analyseren. Maar of we ook even stil wilden staan bij een vaak vergeten, zo mogelijk nog belangrijker ding? Of liever vier dingen, vier ronde rakkers die zonder morren telkens weer ettenlijke paardenkrachten op de baan brengen ... daar maken we graag even tijd voor.

Nu was Dunlop op zich al best tevreden van haar sportieve topproduct voor de openbare weg, maar het zag nog ruimte voor verbetering als het op de handelbaarheid op het droge aankwam. Tegelijkertijd werd de band lichter gemaakt en al doende werd de rolweerstand met 11% verbeterd. Interessant voor het verbruik, en al helemaal met de nakende EU etiketering in het achterhoofd. Twee jaar en 2600 ontwikkelingsbanden later stelde Dunlop afgelopen week op het privé-circuit van Ascari te Spanje ons haar nieuwste borelingen voor. De Sport Maxx komt voortaan in twee varianten: de RT en de Race. Over die laatste kunnen we kort zijn, want de naam zegt eigenlijk alles: dichter bij een slick dan dit kom je op de openbare weg niet. Dunlop ontwikkelde de band speciaal voor mensen die met hun hoogperformante sportmachine al eens een dagje vrij rijden willen meepikken, zonder dat ze hun geliefkoosd speelgoed daarvoor op een auto-aanhanger moeten laden. Dat het rubber in kwestie minder geschikt is voor alledaags gebruik of bij lage temperaturen geeft Dunlop overigens probleemloos toe. Misschien daarom dat het merk deze band bij ons niet op de markt brengt. Gelukkig geldt dat wel voor het (iets) minder competitief ingestelde broertje, de Sport Maxx RT.

De doelstelling was bij de ontwikkeling van deze laatste weliswaar wat minder extreem, maar ook hier werd kwistig omgesprongen met technieken uit de racerij. RT staat niet voor niets voor Race Technology. Met dit rubber aast Dunlop vooral op een cliënteel met een sportieve, dagelijks in te zetten wagen. Omdat alle goede dingen in drievoud komen, laat Dunlop weten dat evenveel troeven het onthouden waard zijn: Ten eerste werd het loopvlak uitgevoerd in een actief materiaal dat zich aanpast aan de vorm van het wegdek. Ten tweede zijn de blokken, ontstaan door de insnijdingen ("de tekening") in het loopvlak, voorzien van schuine randen waardoor vervorming wordt tegengegaan bij hoge belasting, zoals bij het remmen vanaf een hoge snelheid. Om de stabiliteit nog een stapje hoger te tillen tenslotte, werd de buitenkant van de band uitgerust met een massieve schouder die door zijn brede, quasi ononderbroken blokken eveneens minder vervormt bij hoge bochtsnelheden. Dat komt de stijfheid ten goede en verlegt bijgevolg de grenzen van de beschikbare grip. Na een korte test op de openbare weg én enkele rondjes op het circuit van Ascari, kunnen we alleszins beamen dat de Sport Maxx RT bijzonder lang baanvast blijft, en heel progressief aangeeft wanneer je grip dreigt te verliezen. We zouden er dan ook niet al te rouwig om zijn dat deze de Sport Maxx TT binnenkort uit de prijslijst zal verdringen. Reken op een vanafprijs van ongeveer 140 € voor een 18-duims exemplaar in een courante breedtemaat.