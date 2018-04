Mercedes SL 63 AMG is los

Door: BV

Dit is het absolute topmodel binnen de nieuwe SL-reeks - de 63 AMG. Maar het is de vraag of het daarbij blijft. De AMG-divisie heeft hier gekozen voor de 5,5l V8 met dubbele turbo en het is lang niet zeker of het hierbij blijft. Een SL 65 AMG met een twaalfpitter in de neus is nog lang niet uitgesloten. Maar geen nood, ook met de ‘63' is het niet behelpen. In de SL levert de achtcilinder 537pk en een maximumkoppel van 800Nm. Uitgerust met AMG Performance Package (jaja, bijbetalen...) is dit zelfs 564pk en 900Nm. Hoe durven we over een twaalfcilinder te beginnen...

Mercedes koppelt de achtcilinder aan de zeventraps AMG-Speedshift MCT. Die kennen we uit de Mercedes SLS AMG. Maak je daar optimaal gebruik van, dan voltrekt de spurt naar 100km/u zich in slechts 4,3 seconden. In de sterkste gedaante is dit 4,2 tellen en is de koek pas op bij 300km/u. Normaliter bedraagt de topsnelheid 250km/u (afgeregeld). En op papier verbruikt de nieuwe AMG alvast stukken minder dan zijn voorganger. Liefst 4,2l/100km om precies te zijn. Met de rechtervoet in de dwangbuis zou nu 9,9 liter per honderd kilometer haalbaar moeten zijn.

De SL 63 AMG toont aan een begenadigd strepentrekker te zijn, maar Mercedes-AMG belooft dat de auto niet alleen in rechte lijn pijlsnel is. Het op Active Body Control (ABC) gebaseerde onderstel is niet geheel nieuw, maar wel verder verfijnd. Bovendien is de nieuwe SL 63 AMG dankzij de toepassing van meer aluminium en carbon 125 kilo lichter dan voorheen (het leeggewicht bedraagt 1.745 kg) en wat samen met een verbeterde stijfheid voor betere dynamische capaciteiten zorgt.

Aan de hand van twee voorgeprogrammeerde rijprogramma's kan de bestuurder de keuze maken uit een sportief of meer comfortabel rijkarakter. Nieuw is de elektromechanische AMG-stuurinrichting waarbij de mate van bekrachtiging variabel is op basis van de gekozen onderstelafstemming. Zo gaat de Sport-modus gepaard met een directere stuurrespons. Niet zelden zijn zo'n gimmicks er om een gebrek aan stuurgevoel te camoufleren, dus koppel er geen waardeoordeel aan.

Ook het ESP kent meerdere niveaus, drie om precies te zijn waarbij de meest extreme stand het stabiliteitsysteem later laat ingrijpen. Het remvermogen is naar een hoger niveau gebracht met grotere remschijven. Aan de voorzijde hebben deze een diameter van 390 millimeter en achter meten ze 360 millimeter. Keramische remschijven zijn optioneel leverbaar.

Met het AMG-sportpakket dat optioneel is op de overige SL's wordt het er niet makkelijker op om het echte spul te herkennen, maar de SL 63 AMG bevat enkele unieke stylingkenmerken. Zo bevat de AMG-versie specifieke LED-dagrijverlichting en is de grille anders. De achterzijde van de SL 63 AMG laat zich makkelijker identificeren met een nadrukkelijk zichtbare diffuser en twee dubbele eindpijpen van de AMG-sportuitlaat. Ook de achterklepspoiler is specifiek voor de SL 63 AMG. Binnenin ademt het interieur de sfeer uit die typisch is voor AMG's. Overwegend zwart en sober dus, met veel leder en carbon.

De nieuwe Mercedes SL 63 AMG debuteert op de Autosalon van Genève en zal al enkele weken daarna in de verkoop gaan.