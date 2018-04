Nu officieel: de nieuwe Mercedes SL

Door: BV

Sport Leight, dat heeft centraal gestaan bij de ontwikkeling van de nieuwe SL-klasse. Althans, dat lijkt Mercedes ons duidelijk te willen maken. Het is ook maar logisch - die letters prijken immes op de kofferklep. Maar ook comfort, stijl en sportiviteit speelden een belangrijke rol.

De geschiedenis van de SL gaat terug naar 1952 toen de eerste generatie het levenslicht zag. Met ruim 900 miljoen auto´s wereldwijd en enkele duizenden verschillende modellen behoort de SL volgens Mercedes´ topman Dieter Zetsche tot één van de weinige iconen in dat indrukwekkende wereldwijde wagenpark. En op zo´n icoon moet je zuinig zijn. Die kun je niet rigoureus gaan veranderen wanneer een nieuwe generatie zijn intrede doet. Mercedes is dan ook uiterst zorgvuldig te werk gegaan en heeft de SL vooral laten evolueren.

Designtechnisch mag dan van evolutie worden gesproken, onderhuids is er ook revolutionair werk verzet. Het koetswerk van de SL is voortaan nagenoeg geheel uit aluminium vervaardigd en is daardoor 110 kg lichter is dan wanneer er staal gebruikt was. Mercedes is er trots op, want de SL 350 is dankzij een intensief dieet in totaal 140 kg afgetraind. Dat betekent een verbetering van zowel het verbruik als de prestaties.

In de lange neus van de SL heeft Mercedes uiteraard weer plaats gecreëerd voor de V8 van de SL 500. Het blok is 0,8 liter kleiner dan zijn voorganger, maar weet met 435pk en 700Nm toch 23 procent meer vermogen en 32 procent meer trekkracht op te wekken. Het verbruik nam met bijna een kwart af. Eveneens nieuw is de V6 in de SL 350. Die ontwikkelt 306pk en 370Nm en neemt genoegen met 6,8l/100 km. Dat is maar liefst 30% zuiniger. Van 0 naar 100 km/u sprint de SL 350 in 5,9 seconden terwijl de SL 500 daar slechts 4,6 tellen voor nodig heeft.

Krachtiger, sneller en zuiniger dus. En ruimer. Want de SL is 50mm langer en 57mm breder en weet daardoor 37mm meer schouderruimte en 28mm meer elleboogruimte te bieden. Kortom, de bewegingsvrijheid van de inzittenden nam toe. Die kijken overigens uit op een stijlvol dashboard dat veel doet denken aan het binnenste van de SLS AMG en de SLK. Wie veel licht in het interieur wenst kan kiezen voor een glazen dak of het Magic Sky Control waarbij met een druk op de knop de lichtintensiteit in het interieur valt te regelen. Het meest genieten is het natuurlijk wanneer het dak volledig geopend wordt. Daar is 20 seconden voor nodig en uiteraard gebeurt het volledig automatisch.

Tot slot is Mercedes uiteraard trots op haar twee primeurs, al hebben we de fabrikant uit Stuttgart weleens spectaculairder noviteiten zien presenteren. De eerste die debuteert op de SL is Magic Vision Control waarbij de sproeikoppen van de ruitenwissers in de wisserbladen zijn geintegreerd. De tweede is FrontBass waarbij holle ruimtes in de auto worden gebruikt als klankkast voor de luidsprekers.

De nieuwe SL is direct te bestellen en staat volgend voorjaar bij de dealer. De première is voor begin volgend jaar op het Autosalon van Detroit.