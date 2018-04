Continental maakt band voor elektrische autos

Door: BV

Continental lanceert een band die speciaal voor elektrische auto's ontwikkeld is. Die heeft een zo laag mogelijke rolweerstand om de actieradius te maximaliseren. Bovendien, zo stelt het bedrijf, heeft comfort een hogere prioriteit dan snelheid of sportiviteit.

Door het ontbreken van motorgeluid blijft bij een elektrische auto vooral wind- en bandengeruis over. Bij de ontwikkeling van de Conti.eContact werd dan ook veel aandacht besteed aan een zo laag mogelijk geluidsniveau. Dat bewijst een grondig aangepast rubbersamenstelling.

Minstens zo belangrijk is echter de rolweerstand die met 30% werd teruggebracht ten opzichte van een conventionele band. Dit is vooral bereikt door ongebruikelijke maatvoeringen te hanteren. De testversie met de maat 195/55 R 20 is optisch groot en smal. Door de grote diameter wordt de vervorming van het contactoppervlak en daarmee ook de rolweerstand sterk verminderd. Tegelijkertijd kan hierdoor een zelfde draagvermogen als van een conventionele band gerealiseerd worden. Samen met het specifieke profiel (vier langsgroeven, een groot aantal lamellen en het ontbreken van dwarsgroeven van betekenis) zijn dit belangrijke factoren bij het verminderen van de rolweerstand en het geluidsniveau. Het innovatieve profiel zorgt volgens Continental bovendien voor een precies weggedrag en een zo kort mogelijke remweg op nat wegdek.