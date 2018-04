Door: BV

Dit is het eerste beeld van de Ferrari F620 GT. Dat is de opvolger van de 599 GTB die op het Autosalon van Genève in première gaat. Met een 6,3l grote V8 in de neus die net geen 740pk zal opwekken. Tenminste, volgens niet bevestigde informatie. Maar dat de F620 GT de krachtigste Ferrari uit de geschiedenis wordt - dat staat nu al vast.

Er circuleren ook al enkele prestaties: vanuit stilstand naar 100km/u accelereren zou exact drie tellen in beslag nemen en de top bedraagt bijna 340km/u.