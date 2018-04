In vol ornaat: Volvo V40

Door: BV

De eerste beelden waren al komen bovendrijven, maar nu houdt de Volvo V40 niets meer achter. In de fotospecial vind je nu beelden van elke denkbare hoek, met inbegrip van het interieur. Daarin is in elk geval de typerende slanke middentunnel gebleven. En noteer ook maar dat een panoramisch glazen dak uit de optielijst te plukken valt, ook al heeft Volvo nog geen officiële details vrijgeveven.

De lengte van de vijfdeurs kennen we wel. Dat is 4,50m. Wat meer dan de huidige sedan en slechts 2cm minder als de V50.