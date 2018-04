Eén milioen Discoverys

Door: TB

Al meer dan twintig jaar bouwt Land Rover haar meest capable terreinvreter (na de Defender dan) en dat wil zeggen dat er onderhand al een flink aantal van werden afgeleverd. Onlangs rolde de 1.000.000ste Discovery van de band in de assemblagevestiging van Jaguar Land Rover in Solihull, West Midlands. De Disco in kwestie verdwijnt niet in een museum of op een sokkel voor de bedrijfsingang, maar wordt - zoals het een echte Land Rover betaamt - op expeditie gestuurd. Met aan boord vier Land Rover Experience experts zal de Discovery van Birmingham naar Beijing in China reizen, en al doende 12.800km afleggen en 13 landen doorkruisen in 50 dagen. Met de expeditie wil Land Rover £1 miljoen (+/- € 1.200.000) ophalen voor de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). Ondertussen loopt de bouw van de Discovery gewoon door natuurlijk. De verkoop van het merk blijft zelfs in die mate stijgen dat de fabriek van Solihull in de afgelopen zes maanden nog eens 20% meer werkkrachten mocht verwelkomen.