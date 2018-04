Ford presenteert de nieuwe Kuga

Door: BV

Als deze tweede generatie van de Kuga vertrouwd oogt - dat zou best kunnen. Het model is immers nagenoeg identiek aan de Ford Escape die in januari op het Autosalon van Detroit werd voorgesteld. Heldere richtingaanwijzers zijn het voornaamste verschilpunt. En omdat de Europeaan zijn, krijgen we ook dieselmotoren, naast een weinig relevante 1.6l turbo benzinemotor. De zelfontbranders hebben een slagvolume van twee liter en leveren naar keuze 138 of 161pk. Het gros van de exemplaren zal zich aan de voorwielen door het verkeer slepen, maar je kan ook opteren voor een niet permanente vierwielaandrijving. De ophanging lust dan natuurlijk nog steeds geen ruwe ondergrond, maar een systeem dat bij het insturen van een bocht meer vermogen naar het buitenste achterwiel stuurt, levert in elk geval een levendiger reactie op.

Aan boord nog steeds plaats voor vijf inzittenden en gezien Ford niet op een centimeter hoofdruimte heeft gekeken, mogen die best uit de kluiten gewassen zijn. Op bagage hoef je evenmin te besparen. Er past 442 liter in en dat is 82 liter meer dan bij de eerste variant die nu met pensioen wordt gestuurd. Te zien op het Autosalon van Genève 2012.