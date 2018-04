Ford Escape - dat klinkt als Kuga 2

Door: BV

Ja hoor, is het is al tijd voor een nieuwe Ford Kuga. Die is zopas voorgesteld op het Autosalon van Los Angeles. Op de kofferklep staat wel Escape te lezen, maar omdat Ford tegenwoordig dezelfde auto in ongewijzigde vorm over heel de wereld wil verkopen is deze - in tegenstelling tot de vorige generaties van beide modellen - voor 99% identiek aan de Kuga die op Europese bodem zal debuteren in maart van volgend jaar. Het bedrijf heeft het Autosalon van Genève gekozen voor de voorstelling.

Onder de kap krijgen de Amerikanen een atmosferische 2,5l benzinemotor, een 1.6l met turbo en een eveneens geblazen tweeliter. De eerste levert 168pk, de tweede 177 en de topper houdt 238pk achter de hand. De turbo's zakken wellicht af naar onze contreien, geflankeerd door een minder krachtige benzineversie en een dieselaanbod dat uit minimaal twee motoren zal bestaan.

De afmetingen liggen nu wel vast. De tweede generatie van de Kuga is 4,52m lang, 1,84m breed, 1,68m hoog en rust op een wielbasis van 2,69m. Aan het lijnenspel konden we al wennen - dat introduceerde Ford met de Vertrek Concept.