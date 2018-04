Zo is er maar 1:Lamborghini Aventador J

Door: BV

Lamborghini gaat de extreme toer op in Genève. Dat zijn we van het Italiaanse merk natuurlijk wel gewend, maar toch. De J - een verwijzing naar de Jota uit 1970 enerzijds en de aanduiding van een FIA raceklasse anderzijds - heeft geen dak en al evenmin een voorruit.

Wat de J wél heeft is de basis van de Aventador LP 700-4. Met inbegrip van de integraalaandrijving en de 6,5l grote 700pk sterke twaalfcilindermotor. Zonder dak en voorruit gaat het gewicht wel naar omlaag. Ondanks de aanwezigheid van extra verstevigingen achter de zetels (onder meer om de inzittenden bij een koprol te beschermen) tikt de creatie af op amper 1.575kg. Het gros van het monocoque onderstel bestaat dan ook uit koolstofvezel.

Over koolstofvezel gesproken; de Aventador J is de eerste toepassing van een nieuw, in epoxyghars gedrenkte vezels. De hars stabiliseert het materiaal en houdt het soepel. Het gros van het interieur van de Aventador is erin uitgevoerd, maar de mogelijkheden zijn volgens de autobouwer eindeloos. Zelfs kledij moet kunnen.

De Aventador J valt ook op door z'n afmetingen. De lengte bedraagt 4,89m, de breedte is zonder buitenspiegels al 2,03m en dat is ei zo na het dubbele van de hoogte die slechts 1,11m bedraagt. De achteruitkijkspiegel, die als een periscoop op een arm is gemonteerd, is zowaar het hoogste punt. Voor de inzittenden zit een kleine windvanger, maar de Italianen maken er geen geheim van dat je je kledij moet aanpassen als je met de J gaat buitenspelen. De neus is wat smaller dan bij de gewone Aventador en gemodelleerd om meer op die van een F1-bolide te lijken. De achterbumper is eveneens specifiek en heeft tot doel nog meer neerwaartse druk op te wekken. Er zijn piepkleine zijtruitjes op de portieren die nog steeds omhoog openen.

De extreme Lamborghini mag overigens gewoon op de baan. Hoe hij daar presteert geeft Lamborghini niet vrij, maar kinderachtig zal het niet zijn. Eén enkele eigenaar mag het uittesten, want het showexemplaar wordt effectief uitgeleverd. En Lamborghini is kordaat - het blijft bij dit unieke exemplaar.