Lamborghini Aventador LP700-4

Door: BV

Lamborghini heeft alle officiële informatie en beelden over de Aventador vrijgegeven. Die was na spionagebeelden, uitgelekte beelden en een teasercampagne van de Italianen zelf inmiddels uitgegroeid tot het slechtste geheim uit de autosector. Maar met de Diablo als overgrootvader en de Murciélago als leermeester wordt het wellicht ook een geboren virtuoos.

De Italiaan moet ook over echte kwaliteiten beschikken, want met zoveel nieuw voorgestelde supersportwagens is de rivaliteit op dit niveau zelden zo moordend geweest. Met de Ferrari FF en nog versgebakken 458 Italia en 599 GTO, een net geslagen Britse ridder in de vorm van de McLaren MP4-12C en een geboren Italiaanse hengst genaamd Pagani Huayra is het een ware natte droom voor de gefortuneerde sportwagenadept. Wie niets op heeft met een raspaard uit de standaard supercarlanden kan altijd nog opteren voor de Gumpert Tornante of Koenigsegg Agera R. Ook die bevatten nog geen gebruiksporen.

En dan is er de Aventador. In welke mate is de Lamborghini opgewassen tegen het orkaangeweld van zijn mededingers? Dat de nieuw ontwikkelde V12 een vermogen van 700 pk genereert was al bevestigd en ook het koppel is met 690 Nm rijkelijk. Uit bovenstaand clubje zijn er niet veel die de sprinttijd van 2,9 seconden tot 100km/u en de topsnelheid van 350km/u van de Aventador evenaren. Niet verwonderlijk dat er elke 100km ruim 17liter brandstof door de cilinders wordt gejaagd. Het zijn cijfers waar zelfs de Bugatti Veyron het warm van krijgt.

De Italiaan heeft het te danken aan een nog grondiger aanpak. Allereerst bevat de nieuwe Lamborghini nog meer koolstofvezel delen dan voorheen. Dit drukte het leeggewicht naar 1.575 kg, negentig minder dan zijn voorganger. Wat ook bijdraagt is de cockpitconstructie die extreem stijf is, net als het chassis, en dat zorgt weer voor betere rijprestaties. De ophanging is zelfs compleet nieuw. Lamborghini liet zich hiervoor inspireren door de Formule 1 en monteert een horizontaal opgestelde veer/dempercombinatie. Vervolgens is er nog de verbeterde vierwielaandrijving dat gebruikmaakt van een Haldex-koppeling die meer vermogen naar de achterwielen stuurt en een gerobotiseerde versnellingsbak die in 50 milliseconden van verzet kan wisselen. In totaal kent de ISR-bak zeven versnellingen.

Tot slot het nieuwe koetswerk van de Aventador. In feite is het een doorontwikkeling op dat van de Murciélago en voorzien van de stealth-kenmerken van de Reventón. De Aventador heeft een lengte van 4,78 meter, is 2,03 meter breed en slechts 1,14 meter hoog en staat op 19 inch wielen vóór en 20 inch achter. De wielbasis heeft een lengte van 2,70 meter wat de interieurruimte ten goede zou moeten komen. Maar waar Lamborghini vooral op inzet is de vele mogelijkheden om de Aventador eigen te maken. Talloze kleurencombinaties voor zowel ex- als interieur zijn er. De uitrusting omvat steeds een 7 inch display, een audioinstallatie met USB-/iPod-/Bluetooth-aansluiting, automatische airco en elektrische en verwarmbare sportstoelen. Je mag al wat krijgen voor € 255.000 (zonder belastingen).