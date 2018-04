Nieuwe Audi A3: de motoren

Door: BV

De nieuwe Audi A3 hebben we inmiddels al aan de binnen- en buitenzijde gezien. En daar is de voor de constructeur typerende bescheiden stijlwijziging waar te nemen. En je zal het aan de afmetingen evenmin zien. Met een lengte van 4,24m, een breedte van 1,78m en een hoogte van 1,42 zijn die niet grondig verschillend van de vorige generatie. De wielbasis nam met 23mm toe, maar dat betekent evenmin dat er binnenin meer ruimte te sprokkelen valt. Audi houdt het op een gelijkaardig plaatsaanbod. In de koffer past minimaal 365 en maximaal 1.100l.

De A3 is het eerste model dat bovenop het nieuwe MQB-platform van de Volkswagen groep wordt gebouwd. Er volgen nog meer merken en types dan je lijf vingers en tenen heeft. VW wil op die manier (natuurlijk) meer winst maken. Verrassingen zijn er evenmin bij de motoren. Het complete pakket hebben we reeds eerder gezien.

Bij de benzines is de 122pk sterke 1.4 TFSI met 122pk en 200Nm de instapper. De cijfers die daarbij horen zijn een sprinttijd van 9,3 tellen, een top van 203km en een verbruik van 5,3l. Cijfers die duidelijk profiteren van de gewichtsbesparing van 80kg die Audi realiseerde ten opzichte van z'n voorganger. De instapper weegt amper 1.175kg. Er is eveneens een 1.8 TFSI met 180pk en 250Nm met nog onbekende prestaties. Dieselen kan met een tweeliter TDI met 143pk en 320Nm trekkracht die slechts 4,1l/100km verbruikt. Een 1.6 TDI die later dit jaar het aanbod vervoegt wordt nog zuiniger. Benzinemotoren die later aan het gamma worden toegevoegd omvatten een 1.2 TFSI en 1.4 TFSI met cilinderuitschakeling.