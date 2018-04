Hier is de nieuwe Audi A3

Door: BV

De nieuwe Audi A3 is gelekt, met beeldmateriaal dat de driedeursversie van het nieuwe volumemodel uit Ingolstadt uit elke hoek laat zien. En dat de A3 strakker is geworden staat als een paal boven water. Het model deelt nauwelijks componenten met zijn voorganger, maar het eindresultaat is volgens Audi-traditie natuurlijk wel herkenbaar.

Het model wordt gebouwd op het nieuwe MQB-platform van de Volkswagen-groep. Een flexibele bodemplaat waarop nog ten minste 10 andere modellen worden gebaseerd. Dat moet ervoor zorgen dat de productie een stuk goedkoper wordt. Of de consument daar ook voordeel uit zal halen, valt nog te bezien.