Officieel: Ford Fiesta ST

Door: BV

Ford mist al een sportieve Fiësta sinds de vorige ST bij het debuut van de nieuwe generatie uit het gamma werd geschrapt. Dat was in 2008. Een studiemodel voor een potige kleine hatch hadden we wel reeds gezien maar het is pas tijdens het Autosalon van Genève dat de productieversie van de Fiësta ST te zien is. En dan nog is de kleine peper niet meteen te proeven - voor 2013 arriveert er geen enkel exemplaar bij de dealer.

Een 1.6l turbomotor met 180pk en 240Nm, een sprinttijd van hooguit zeven seconden en een top van 220km/u, dat zijn de voornaamste cijfers die bij de ST horen. Dat wordt allemaal verpakt in een koets die dankzij specifieke voor- en achterbumpers, zijskirts, een dakvleugel en 17-duims lichtmetaal wat agressiever oogt. Het onderstel is ook opgewaardeerd en tijdens dat proces zakte de bodemplaat ook meteen met 15mm.