Giugiaro Brivido is echte GT

Door: BV

Giugiaro presenteert de Brivido op het Autosalon van Genève. Dat is een studiemodel voor een echte GT - een snelle comfortabele reiswagen dus. Een auto die alle traditionele elementen van het concept bovendien moet combineren met respect voor het milieu. In deze tijden betekent dat meestal dat het een hybride is, maar hier zit toch gewoon een drieliter V6 onder d kap. En omdat Italdesign/Giugiaro inmiddels is ingelijfd bij de Volkswagen-groep wordt uitsluitend gebruik gemaakt van componenten die bij de Duitsers op het schab liggen.

Klein kan je de Brivido met een lengte van 4,98m niet noemen. Maar omdat het gewicht binnen de perken blijft, zijn de 360 paarden en 460Nm van de door een compressor geblazen zespitter voldoende om de auto in 5,8 tellen naar 100km/u te stuwen en een top van 275km/u neer te zetten. Daarvoor worden een achttrapsautomaat en de achterwielen ingeschakeld.

Maar Giugiaro is natuurlijk in de eerste plaats een stijlhuis, dus het design is natuurlijk het belangrijkste. Het profiel onthult een groot vleugelportier waarin glas een dragende rol krijgt toebedeeld. In de rest van het koetswerk wordt dat bijgestaan door aluminium en carbon. Andere opvallende stijlkenmerken zijn de V-vormige uitsnijding van de motorkap en de geheel in het zwart uitgevoerde achterzijde. Zoals steeds wordt met verlichting creatief omgesprongen. Giugiaro maakt dankbaar gebruik van de eigenschappen van de jongste generatie LEDs om de fijne koplampunits door te trekken tot aan het portier. Ze doen daarom ook meteen dienst als richtingaanwijzer. In de kont zitten dan weer vier smalle lichtlijnen die als het ware een X-vormen en de dynamische uitstraling ondersteunen.

Het interieur van zijn kant moet baden in het licht. Dat komt doordat de Brivido eigenlijk een glazen koepel is die wordt gevormd door de voor- en achterruit, de deuren en het doorzichtige dakpaneel. Het opvallendste kenmerk aan de binnenzijde is Giugiaro's keuze voor een symmetrische lay-out. Zowel voor de bestuurder als voor de passagier zit een display onder een identieke schaduwkap. Wie rechts vooraan zit kan natuurlijk z'n iPad met de auto koppelen, want dat is tegenwoordig een must. De bestuurder heeft aan weerszijden van het sterk driedimensionaal uitgewerkte stuurwiel ook nog twee kleine schermen waarop de beelden van de camera's die de achteruitkijkspiegels vervangen geprojecteerd worden. Om de toegang zo makkelijk mogelijk te maken zijn de zetels asymmetrisch vormgegeven. Aan de zijde van de deur hebben ze een zijdelings verlengd zitvlak dat tot tegen de deurdorpel komt. Giugiaro beweert dat je daardoor met gemak in en uit de auto "schuift".