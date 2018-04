VW koopt Giugiaro / Italdesign

Door: BV

Volkswagen wil tegen 2018 jaarlijks 10 miljoen auto's bouwen. Daarom komen dit jaar alleen al 60 nieuwe of herwerkte producten op de markt. En dat tempo houdt VW naar verwachting nog wel een tijd aan. Al dat nieuwe blinkende metaal moet uiteraard ook ontwikkeld en getekend worden. VW heeft daarom nood aan een hele horde ervaren designers. Sinds vandaag heeft VW alvast weer een sterker team. Het koopt immers 90% van het 42-jaar oude stijlhuis Italdesign van de familie Giugiaro die de overige 10% van de aandelen in handen houdt. Hoe veel VW voor het bedrijf betaalt, is nog niet geweten.

Italdesign was al aan het werk aan de VW Up-familie, maar krijgt er nu wellicht nog een hoop extra opdrachten bij. In het verleden tekende het bedrijf ook al de eerste generatie VW Golf en studiemodellen voor onder meer de Audi 80, VW Passat en VW Scirocco.