Rolls Royce Phantom begint aan tweede leven

Door: BV

Phantom Series II, heet dat dan. Want een facelift, dat klinkt ordinair en daar willen ze bij Rolls Royce natuurlijk niet van weten. De grote Rolls werd sinds z'n lancering in 2003 nog niet aangepast en erg ingrijpend zijn de huidige wijzigingen evenmin. Het voornaamste nieuwsfeit is een herwerkte smoel. Daarin zijn de ronde koplampen geschrapt ten voordele van een LED-strip die dienst doet als dagrijverlichting. De gewone koplampen zitten nu in het bovenste slot en zijn eveneens geheel uit ultrakrachtige LEDs samengesteld. Standaard, en daarmee heeft Rolls Royce een primeur te pakken. Voeg nog nieuwe bumpers en andere velgen toe en je bent klaar.

In het interieur merk je de investering van het bedrijf uit Goodwood zodra je met het multimediasysteem begint te spelen. Dat is volledig vernieuwd en omvat nu onder meer 3D landkaarten, voorgeprogrammeerde routes en een nieuw 8,8" aanraakgevoeligscherm. En de krap 6 meter lange Phantom heeft nu ook een camerasysteem dat de omgeving rond de auto volledig in kaart brengt. Dat kan altijd eens van pas komen.

Op technisch vlak zijn de aanpassingen bescheiden, maar doortastend. De 6,75l V12 met 460pk wordt bijvoorbeeld ongemoeid gelaten. Maar er is nu wel een fonkelnieuwe achttrapsautomaat en een nieuw achterdifferentieel. Rolls beweert dat de Phantom daardoor 10% zuiniger wordt. En natuurlijk daalt dan ook de CO2-uitstoot. Van 388gr/km naar 347gr/km.