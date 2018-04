Rolls Royce Phantom Convertible komt echt

Door: BV

ij de voorstelling van de Rolls Royce 100EX, een studie die bij het Britse luxemerk luistert naar de meer verheven term “Experimental Car” maakte moederhuis BMW meteen duidelijk dat het geen concrete plannen had voor de op de Phantom gebaseerde open versie, ook al werd daar door de verzamelde pers openlijk aan getwijfeld. Intussen is gebleken dat de Phantom niet eens de helft van het vooropgestelde verkoopsdoel van 1.000 stuks op jaarbasis zal halen. Er is dus nog productiecapaciteit op overschot en daardoor kan de Convertible nu toch in productie. De juiste lanceerdatum is nog niet gecommuniceerd. Rolls Royce zelf blijft intussen optimistisch. Ondanks de tegenvallende resultaten voor 2004, wordt volgend jaar gemikt op een productie van 1.200 stuks.