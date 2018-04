Dacia Lodgy in detail

Door: BV

Dacia maakte bij de herlancering van het merk door moederhuis Renault een punt van z'n prijsbewuste ingesteldheid. Met succes. Inmiddels is het bedrijf toe aan z'n vierde modellijn. Een monovolume die afmetingen die aanleunen tegen die van een VW Touran of Renault Grand Scénic (een lengte van 4,5m en breedte van 1,75m) moet combineren een prijskaartje van een normale compacte gezinswagen.

Aan boord van de Lodgy is plaats voor zeven inzittenden, verdeelt over drie zitrijen. En als je Dacia mag geloven is er zelfs achteraan ruimte op overschot. De achterste zitrij is verwijderbaar of kan tegen de rugleuning van zitrij twee geklapt worden.

Het beschikbare stouwvolume met 7 man aan boord bedraagt 207l. Dat wordt 827l met 5 inzittenden en 2.671 met 2. En in het interieur bieden verschillende opbergruimtes nog eens 30l opbergruimte. Daaronder rekenen een 3-liter-vak op het dashboard en een heel arsenaal bekerhouders.

Natuurlijk is het interieur eenvoudig gehouden, maar er werd toch extra aandacht besteed aan de materiaalkeuze en de afwerkingskwaliteit. En je kan nu zowaar een geïntegreerd navigatiesysteem krijgen met een 7" scherm.

Wanneer de Lodgy in september bij de dealers aankomt, is er keuze uit drie motoren. Het is een benzinemotor met 115pk en twee diesels die allebei 1.5l longinhoud hebben. De eerste is 90pk sterk, de tweede levert 110pk.