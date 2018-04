Lotus Exige S Roadster heeft liever geen dak

Door: BV

Wat kan nu nog leuker zijn dan een Lotus Exige S? Een dakloze Exige S misschien? Lotus presenteert hem op het Autosalon van Genève en zal hem op korte termijn in de etalage zetten.

Vorig jaar verscheen de compleet nieuwe generatie Exige S. Die is ruimer, sterker, sneller, maar ook zwaarder dan zijn voorganger. En omwille van de verstevigingen om de carrosseriestijfheid van de Roadster te behouden sleept de dakloze variant nog meer kilo's voort. Maar met twintig stuks heeft Lotus de gewichtstoename aardig beperkt weten te houden. De Roadster tikt af op exact 1.100kg.

Die extra kilo's zijn een noodzakelijk kwaad, maar negatieve consequenties voor de prestaties hebben ze eigenlijk niet gehad. De door een compressor aangeblazen 3.5 liter V6 ligt niet wakker van een paar kilo's. In zo'n vier seconden haal je 100km/u. Nog geen vijf tellen later staat 200km/u op de klok. Erg vlot is dat, terwijl de topsnelheid van 233km/u op basis van 350pk aan vermogen weer opvallend bescheiden is. Het koppel reikt tot 400 Nm en wordt normaliter via een handmatige 6-bak naar de achterwielen geleid. Als optie is de Serial Precision Shift-transmissie van Lotus met schakelflippers aan het stuurwiel verkrijgbaar. Die weet ook het verbruik acceptabel te houden. Een gemiddelde van 10,1l/100km moet lukken.