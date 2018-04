Lotus Exige S groter, zwaarder, met V6

Door: BV

Lotus rijdt op het Salon van Frankfurt de nieuwe Exige in het voetlicht. Dat model werd vorig jaar uit de catalogus gehaald omdat de 1.8l viercilinder turbomotor met compressor niet meer aan de emissienormen voldeed. Lotus was toen al druk bezig met deze nieuwe generatie. Die is 27cm langer, 8cm breder en weegt minstens 1.080kg. Voor liefhebbers van het merk is dat wellicht even slikken, want het komt niet meteen uit de "add lightness"-bijbel die door de constructeur tot voor kort op de letter volgde. De Exige is zo maar eventjes 150kg zwaarder dan z'n voorganger.

Volgens de Britten kunnen klanten zich troosten met een nieuwe V6. Die is 3.456cc groot, heeft ook nog eens een compressor en braakt daarom 350pk en 400Nm uit. Een groot verschil met de 223pk van de voorganger, maar dat zal helaas ook voor de prijs het geval zijn.

Door de grote surplus aan vermogen valt de pk/gewichtsverhouding toch een stuk gunstiger uit. En dat zie je aan de prestaties. Vanuit stilstand naar 100km/u sprinten duurt niet meer dan 3,8 tellen. Dat is haast een volle second minder dan de snelste Exige tot op heden presteerde. En de topsnelheid gaat van 238km/u naar een wel zeer volwassen 274km/u.