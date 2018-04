Definitief: Renault Zoe

Door: BV

Je kon er gif op innemen dat Renault voor het Autosalon van Genève nog wat in de mouw had zitten. Welnu, dat blijkt 4,08m lang, 1,73m breed en 1,56m hoog te zijn en helemaal elektrisch te worden aangedreven. Het is de productieversie van de Zoe - de geheel elektrisch aangedreven compacte gezinswagen van het merk. En de Zoe pakt meteen uit met een paar primeurs. Ten eerste is er de prijs. Die bedraagt € 20.995, wat hem meteen zowat de meest betaalbare elektrische auto op de markt maakt. En het tweede is het rijbereik. De elektromotor die 88pk en 220Nm trekkracht opwekt doet dat aan boord van de Zoe ten minste 200km aan een stuk. Meteen een record.

Om alle vijf de zitplaatsen, de bagagecapaciteit van 338l of de topsnelheid van 135km/u te benutten zal je ongetwijfeld enkele kilometers moeten offeren.

Natuurlijk moet je met de stroom die in je accu zit opgeborgen ook zuinig omspringen. Daarom blijft het interieur steeds op temperatuur als de Zoe in het stopcontact zit. Je bespaart dan op verwarming of airco als je aan het rijden slaat. En Renault voorzag ook in slimme software die het verbruik beperkt. In de stad kan er zo tot 25% bespaard worden. Opladen hoort ook een makkie te zijn. De Zoe is niet kieskeurig. Een speciale lader zorgt ervoor dat je zowat overal kan opladen, ongeacht ampères of voltages. Dat duurt 30 minuten in het beste- en 9 uur in het slechtste geval.