Eerste schetsen nieuwe Hyundai Santa Fe

Door: BV

Begin volgende maand beleeft de nieuwe Hyundai Santa Fe z'n wereldpremière op het Autosalon van New York. In de aanloop daarvan hebben de Koreanen alvast deze schetsen van de ruime SUV vrijgegeven, als opwarmer.

De nieuwe Santa Fe krijgt vanzelfsprekend de hexagonale grille in de neus en heeft een koets die zoals tegenwoordig de regel is, voorzien is van een stevige portie scherpe vouwlijnen. Bij Hyundai past dat binnen de "Fluidic Sculpture"-vormtaal. Als inspiratiebron haalt Hyundai het Storm Edge designconcept aan. De stijl van de Santa Fe zal model staan voor alle toekomstige SUVs van het merk.

Hyundai lanceerde de eerste generatie van de Santa Fé in 2000 en produceerde er sindsdien al 2,56 miljoen stuks van.