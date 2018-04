Facel Vega klaar voor revival?

Door: BV

Facel Vega, de Franse nicheconstructeur die zich van 1954 tot 1964 nestelde tussen de meest exclusieve autoconstructeurs van de planeet, lijkt zich op te maken voor een revival. Tenminste, als deze ontwerpschetsen een indicatie zijn. Ze tonen de ‘Facel Vega Concept', die als alles goed gaat te zien zou moeten zijn op het Autosalon van Parijs, in september van dit jaar. Dat wordt een stunt, gezien het stadium waarin het ontwerp zich momenteel bevindt.

Details zijn schaars, maar de eerste tekeningen wijzen er in elk geval op dat de ontwerpers de iconische modellen van het merk goed bestudeerd hebben. Facel, dat na eerst voor onder meer Delahaye, Bentley en Ford koetswerken te hebben gebouwd, in 1954 een eerste model lanceerde, kon vooral met z'n Gran Turismo's op veel bijval rekenen. Die hadden 2+2 zitplaatsen, een karakteristieke vormgeving met dubbele boven elkaar geplaatste lichtunits en werden aangedreven door almaar krachtiger wordende Amerikaanse achtcilindermotoren. Exclusief waren de modellen ook. Facel bouwde gemiddeld niet meer dan 100 achtcilinderversies per jaar en de prijs was vergelijkbaar met die van een villa aan de côte d'azur.