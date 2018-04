Ford Tourneo in productie

Door: BV

Ford gaat met de borstel door z'n bedrijfswagenprogramma. Voor de trouwe Transit betekent dat een opsplitsing van het gamma in een lichte en een zware variant met meer uiteenlopende eigenschappen dan tot op heden het geval was. En voor personenvervoer wordt de in Genève getoonde Tourneo Custom zonder noemenswaardige wijzigingen klaargestoomd voor serieproductie. De première is voor volgende maand op het Autosalon van Birmingham en de fabriek in het Turkse Kocaeli start deze zomer met de productie.

De nieuwe Tourneo wordt gebaseerd op de "lichte" Transit met een laadvermogen van een ton. Het model wordt leverbaar in 4,97m of 5,34m lange uitvoering in een configuratie met 8 of 9 zitplaatsen. De extra centimeters gaan in het tweede geval helemaal op aan bagageruimte.

Ford wil af van het bestelwagengevoel voor de inzittenden en zorgt dan ook voor een compleet aangeklede cabine. De boordplank lijkt zo uit een personenwagen te zijn geplukt en voor een optimale rijhouding wordt het stuur regelbaar in zowel hoogte als diepte. De zetels zijn compleet nieuw en kunnen individueel opgeklapt of verwijderd worden. Op veiligheidssnufjes wordt evenmin bespaard. Je zal de Tourneo kunnen uitrusten met zes airbags, rijstrookassistent en een achteruitrijcamera met een in de binnenspiegel ingewerkt scherm.

De voorwielen worden van kracht voorzien door een herziene 2,2l dieselmotor die leverbaar wordt in vermogensversies met 100, 125 en 155pk. Een zesbak en een start/stop-systeem zijn standaard. Het moet op die manier mogelijk om het toch niet onaanzienlijke volume te verplaatsen in ruil voor 6,9l/100km (182gr/CO2/km).