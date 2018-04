Ford Transit in New-Edge-Marinade

Door: BV

New Edge. Dat is de designtaal die Ford gebruikte voor de nieuwe Focus, de vorige Focus, de Fiësta, de aanstormende nieuwe Mondeo, de Kuga... Maar niet voor de Transit. En daar komt verandering in. Dat blijkt uit deze Tourneo Custom Concept - door het merk voor te stellen op het Autosalon van Genève. Dat wordt een op de Transit gebaseerd model dat ontwikkeld is om een robbertje uit te vechten met de VW Multivan.

Logisch dus dat interieur geen bloot plaatwerk toont, maar helemaal is aangekleed en gemeubileerd is met comfortabel zitmeubilair. En het is allemaal instelbaar. Drie zitrijen volstaan voor een totaal van 8 inzittenden. En als er nu écht vracht in moet, dan kan je de banken natuurlijk verwijderen.

Het belangrijkste nieuws zit echter in de buitenste laag. In de New Edge-saus over het plaatwerk. Compleet met prominente wielkasten, gespierde schouderlijn en grote trapeziumvormige grille.

Onder de kap van het showmodel zit een 2,2l Duratorq dieselmotor met 153pk. In de Transit wordt diezelfde centrale ook leverbaar met vermogens van 99 en 123pk en het aanbod zal vanzelfsprekend weer bestaan uit verschillende koetswerkvarianten (waaronder cabine en dubbele cabine) en twee wielbasissen.