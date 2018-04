Inrichting voor autogekken

Door: BV

Pitstopfurniture is de naam van de onderneming en hoewel het had gekund, leveren ze niet de inrichting voor de pitstraat, maar gewoon kantoormeubilair. Nuja, gewoon... je moet een stevige slok benzine op hebben om het te kunnen waarderen. De vormgeving heeft meer dan een gewone knipoog naar de wereld van de automobiel. De bureaustoelen zijn duidelijk de pronkstukken, compleet met veren, dempers, remschijven (niet functioneel uiteraard) en natuurlijk een regelrechte autozetel. Maar het blijft er niet bij - ook de werktafel en enkele accessoires zijn beschikbaar. Een uitgebreider overzicht vind je in de bijgevoegde fotospecial.