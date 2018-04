Opel ziet het licht

Door: BV

Opel heeft een nieuw verlichtingssysteem ontwikkeld dat gebruik maakt van LED-matrix om de weg voor de auto op een intelligente manier te verlichten. Dat moet van nachtritten een veiliger en meer ontspannen gebeuren maken.

In het nieuwe concept van matrixverlichting branden niet de dimlichten maar de grootlichten in de standaardmodus. Maar omdat ze automatisch aangepast worden aan de verkeers¬situatie, verblinden ze nooit. Het systeem werkt samen met de frontcamera van Opel die zich tussen de voorruit en de achteruitkijkspiegel bevindt. Zodra de sensoren van de frontcamera lichtbronnen van naderend of voorbijkomend verkeer detecteren, wordt die zone volledig gedimd, terwijl de rest van de weg helder verlicht blijft. Zo blijven niet-verlichte obstakels toch altijd zichtbaar. Bijgevoegde video werpt alvast licht op de werking.

De Ledverlichting is energiezuiniger dan de conventionele HID- en halogeenlampen. De nieuwe lamp verbruikt ongeveer half zoveel energie als halogeenlampen. Elk van de twee matrixkoplampen bestaat uit vier licht¬segmenten. Achter elk segment zitten er vier afzonderlijke lichtbronnen die onafhankelijk in- en uitgeschakeld kunnen worden, zodat er zestien AFL-combinaties per koplamp mogelijk zijn. De overgang tussen de 256 mogelijke lichtinstellingen gebeurt geleidelijk en vloeiend, zonder dat de chauffeur er ook maar iets van merkt. En als bonus geeft het ontwerpers ook nog eens meer ruimte voor creativiteit.

Het nieuwe matrixconcept zal de komende jaren geleidelijk aan beschikbaar worden op de verschillende modellen van de constructeur.