Voor 7: Renault Grand Kangoo

Door: BV

Aan een Kangoo met lange wielbasis is niets nieuws. Dat Renault er nu echter ook een interieur in monteert, is dat wel. En dat biedt meteen plaats aan een absoluut decadente hoeveelheid bagage of maximaal zeven inzittenden. En dat voor prijs die maar net de € 20.000 overstijgt.

De twee achterste zitplaatsen zijn manueel verwijderbaar, maar kunnen uiteraard wel opgeklapt worden, terwijl de achterbank zich gewoon laat neerklappen. De enige beschikbare motor is een 1.5 dCi diesel. Die is er dan wel in twee vermogensversies - met 90 of 110pk.