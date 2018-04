Subaru Legacy timmert aan de weg

Door: BV

Subaru stelt op het Autosalon van New York de Legacy voor modeljaar 2013 voor. Met een mild herwerkt uiterlijk, dat de nood voelt om zichzelf wat meer te profileren in het verkeer. Maar het gaat natuurlijk om plastic dat alleen in de VS tegen de smoel van het model wordt aangevezen. De Europese versie ziet er steeds een tikkeltje anders uit.

De opfrisbeurt gaat evenwel gepaard met enkele aanpassingen die het oog niet kan waarnemen. De 2,5l viercilinder boxermotor is enkele pk's en 10Nm krachtiger dan zijn voorganger, maar bovenal enkele deciliters zuiniger. De Amerikanen kunnen ook nog kiezen uit een aggregaat met 3,6l slagvolume dat 256pk opwekt maar het bedrijf doet niet eens de moeite om die combinatie (met een conventionele automaat met slechts vijf versnellingen nota bene) bij ons in de catalogus te zetten.

Tegelijk werd de afstelling van de ophanging bijgesteld. De ingenieurs zijn er nog maar eens in geslaagd de ophanging scherper en tegelijk comfortabeler te maken. De veiligheidsvoorzieningen worden ook aangedikt. Er is een nu een snelheidsregelaar die voorligger opmerkt en afstand houdt, een remhulp en een rijstrookassistent.