Volgende Subaru Legacy in de steigers

Bij Subaru wordt hard gewerkt aan de volgende Legacy-generatie. Die zal weerom verschijnen in tenminste drie varianten; als vierdeurs, als break en in een avontuurlijke Outback-variant. In januari wordt op het Autosalon van Detroit al een opwarmer aan het publiek voorgesteld. Momenteel is Subaru nog karig met informatie en beelden, maar daarin komt de komende maand ongetwijfeld verandering.

Dat Subaru wil uitpakken op de nochtans door slecht nieuws geplaagde Detroit Motorshow, mag niet verrassen. De verkoop van Subaru is in de VS weliswaar gedaald, maar veel minder dan het marktgemiddelde. Dat betekent dat Subaru er momenteel een goede zaak doet. En de Legacy is in de VS goed voor bijna de helft van alle verkochte Subaru's. Aan het recept zal Subaru niet al te veel wijzigen; reken op permanente vierwielaandrijving voor alle modellen en boxermotoren (benzine en voor onze contreien ook de recente -unieke- boxer-diesel).