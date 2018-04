Belgische automarkt stabiliseert in maart

Door: BV

Afgelopen maand maart werden 59.915 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat cijfer ligt een tikkeltje lager dan in maart 2011. Dat zegt vakorganisatie Febiac. Volkswagen voert de lijst aan, met 6.356 nieuw ingeschreven voertuigen. Renault is in de achtervolging met 5.502 stuks en Opel nestelt zich voor het eerst in lange tijd nog eens op het ereschavot met 4.943 stuks. Daaronder vinden we Peugeot (4.579) en Citroën (4.399). De cijfertjes van de 38 populairste modellen hebben zijn zoals steeds terug te vinden op onze facebook-pagina.

Na twee zwakke maanden begint de automark zich te stabiliseren. Maar de achterstand ten opzicht van 2011, een recordjaar nota bene, bedraagt nog steeds 12,7%. De inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen gaan afgelopen maand 17,5% in het rood, de vrachtwagens van 3,5 tot 16 ton MTM gaan dalen 10,5% en de zware voertuigen geven zo maar eventjes 26,2% toe. Goed weer brengt geen redding voor de sterk fluctuerende markt van de motorfietsen. Die verliest 4,4% tijdens de voorbije maand.

Febiac hield ook de inschrijvingscijfers van 2011 tegen het licht. Op het totaal van 572.211 nieuwe personenwagens die in 2011 werden ingeschreven, werden er 28.104 (dat is 4,9%) binnen de 3 maanden opnieuw uit het register van ingeschreven voertuigen geschrapt. Wanneer we deze schrappingen per merk beschouwen, en een nieuwe top-5 opstellen van meest populaire merken, dan blijft Volkswagen aan de kop, gevolgd door Peugeot en Citroën. Renault zakt naar de vierde plaats en Opel maakt de top-5 volledig.