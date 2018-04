Ferdinand Alexander Porsche (76) overleden

Door: BV

Ferdinand Alexander Porsche, de kleinzoon van Porsche-oprichter Ferdinand Porsche, is gisteren op 76-jarige leeftijd overleden in z'n residentie in Oostenrijk. Dat laat het bedrijf weten. Hij was geboren in Stuttgart op 11 december 1935 als oudste zoon van Dorothea en Ferry Porsche. Hij ging aan het werk in de onderneming in 1958 aan een opvolger van de 356, werd in 1962 hoofd van de designstudio van het bedrijf. De 901 werd één jaar later geboren. Die auto werd onder druk van Peugeot (dat het alleenrecht op typenamen met een 0 in het midden wou) herdoopt naar 911 en de rest is geschiedenis. De 911 werd één van de meest herkenbare vormen en legendarische sportwagens uit de geschiedenis. Het product is inmiddels aan z'n zevende generatie toe.